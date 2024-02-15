Трамп потребовал от стран НАТО платить для защиты со стороны США

Трамп: если страны НАТО не собираются платить, США не будут их защищать

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2 процента ВВП, чтобы США их защищали. Об этом сообщает Politico.

«Послушайте, если они не собираются платить, мы не будем защищать, ясно?» — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Политик добавил, что он посмотрел на оборонные бюджеты каждой страны и сказал, что «никто не оплачивает счета».

Ранее Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Он рассказал, что один из глав стран Североатлантического альянса спросил у него, означает ли это, что если «они не будут платить по счетам», США не смогу их защитить. Тогда бывший президент ответил, что это именно то, что он имеет в виду.

