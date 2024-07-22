В Германии начали готовиться к возвращению Трампа в Белый дом

FT: МИД Германии создал группу для подготовки к возвращению Трампа в Белый дом

Сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) Германии создали неформальную группу для подготовки к сценарию с возвращением экс-президента Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что приход Трампа к власти в США долгое время считался «неправдоподобным», однако в последнее время эта перспектива начала казаться все более вероятной. Возвращение бывшего американского лидера в Белый дом вызывает тревогу в Берлине, так как это «может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире», подчеркивает газета.

Тревога усилилась, когда Трамп выдвинул Джеймса Дэвида Вэнса в качестве своего напарника. Кандидат на роль вице-президента США «крайне скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины».

«Он испытывает такое же презрение к Германии и ЕС, как и Трамп... но он еще больший изоляционист, чем он. Он также более радикален, чем Трамп, в своем желании приостановить всю дальнейшую военную помощь США Украине», — заявил депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид.

Ранее британское издание The Telegraph писало, что решение Трампа выбрать в качестве вице-президента страны сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса должно стать тревожным сигналом для Европы. Уточнялось, что это будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине.