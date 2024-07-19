В Британии заявили о тревожном сигнале для Европы из-за одного решения Трампа

Telegraph: политика Трампа будет иметь серьезные последствия для Украины

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на выборах, то его политика будет иметь серьезные последствия для Украины. Такое мнение приводится в статье британского издания The Telegraph.

В материале отмечается, что решение Трампа выбрать в качестве вице-президента страны сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса должно стать тревожным сигналом для Европы. Уточнялось, что в 2022 году Вэнс заявил, что ему безразлична судьба Украины.

«Это самый явный признак того, что он [Трамп] придерживается политики "сначала Америка, потом Европа", которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущего безопасности Запада», — пишет Telegraph.

Ранее британский журнал Economist заявил, что мирные предложения Джей Ди Вэнса по Украине вызвали панику в Европе. План сенатора предполагает территориальные потери для Киева, а также нейтральный статус страны.