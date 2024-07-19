В Британии заявили о панике в Европе из-за планов одного кандидата в вице-президенты США

Economist: мирные предложения Джей Ди Вэнса по Украине вызвали панику в Европе

Мирные предложения по Украине кандидата в вице-президенты США, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса вызвали панику в Европе. Об этом говорится в статье британского журнала Economist.

В материале отмечается, что Вэнс «привел Европу в панику». «Предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее», — говорится в публикации. По мнению обозревателей, Вэнс абсолютно безразличен к судьбе Украины и разделяет точку зрения России по поводу мирного урегулирования.

Еще одной причиной для беспокойства Европы стали кумиры кандидата в вице-президенты США. Журналисты отметили, что президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родины выше интересов партнеров.

Помимо того, как обратил внимание журнал, политик восхищается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента. «Он вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США», — резюмирует Economist.

18 июля Джей Ди Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в прайм-тайм на национальном съезде Республиканской партии.

Ранее Вэнс заявил, что США нуждаются в возвращении Трампа в Белый дом. По его словам, бывший американский лидер призывает бороться за Америку и даже в момент покушения думал о гражданах США.