Вэнс официально принял номинацию Республиканской партии на пост вице-президента

NYT: Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента Трампа

Сенатор Джей Ди Вэнс от Огайо официально согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в прайм-тайм на национальном съезде Республиканской партии. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Вэнс горячо хвалил Трампа, делал акцент на собственной молодости, а также нападал на президента США Джо Байдена, называя его символом «коррумпированных вашингтонских инсайдеров», которые эксплуатировали американцев на протяжении поколений. «Джо Байден был политиком в Вашингтоне дольше, чем я живу на свете — мне 39 лет», — сказал он.

Как отмечает издание, звездный момент для Вэнса наступил во время съезда республиканцев, который был сосредоточен как на партийном единстве, так и на нападках на администрацию Байдена за ее политику в области иммиграции, торговли, экономики и национальной безопасности. Уточняется, что политик указал на контраст состояния Республиканской партии с бурлящим хаосом у демократов, включая нарастающее «восстание» против Байдена.

Ранее Вэнс заявил, что США нуждаются в возвращении Трампа в Белый дом. По его словам, бывший американский лидер призывает бороться за Америку и даже в момент покушения думал о гражданах США.