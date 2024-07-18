Вэнс заявил о нужде США в Трампе

Вэнс: США нужен Трамп

США нуждаются в возвращении бывшего главы государства Дональда Трампа в Белый дом, считает кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас", — сказал он.

Вэнс также заявил, что принимает номинацию в качестве кандидата в вице-президенты.

Ранее Axios сообщило, что Трамп выбрал Вэнса, потому что он молодой, энергичный и умный политик с особой биографией. Он служил в Ираке и был избран в Сенат с первой попытки.