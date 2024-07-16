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14:19, 16 июля 2024Мир

В США объяснили выбор Трампом кандидата в вице-президенты

Axios: Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за его красноречивости
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него нескольких качеств. О них изданию Axios рассказали люди из числа соратников Трампа.

Прежде всего, Джей Ди Вэнс — молодой и энергичный политик, который моложе самого Трампа в два раза. Через две недели ему исполнится 40 лет. «Он выглядит молодо, говорит молодо, проецирует молодость», — отметили источники издания.

Второй причиной является интеллект кандидата в вице-президенты США. За небольшой промежуток времени ему удалось из ярого противника Трампа стать одним из его ключевых сторонников. Немаловажно, что он из-за присущей ему красноречивости «предложил длинные, подробные и исторические аргументы в пользу политики» экс-президента.

Третим аргументом в пользу кандидатуры Ди Вэнса является его биография. У него было трудное детство: мальчика воспитывала бабушка, пока его мать боролась с наркотической зависимостью. Во взрослом возрасте Вэнс поступил на службу в морскую пехоту, служил в Ираке, окончил Университет в Огайо и получил степень в области права в Йельском университете. Он также был избран в Сенат с первой попытки.

Кроме того, Трамп ценит в кандидатуре Джеймса Дэвида Вэнса его ораторские способности, умение грамотно и интересно излагать свои идеи в письменном виде, а также его связи с инвестиционными фондами, которые могут открыть «новые горизонты» сбора средств для Республиканской партии США.

16 июля республиканцы на своем съезде утвердили сенатора Джеймса Дэвида Вэнса вице-президентом при Дональде Трампе. Его кандидатуру поддержало большинство участников мероприятия.

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      Лина Пивоварова
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