Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 16 июля 2024Мир

Республиканская партия утвердила вице-президента при Трампе

Республиканская партия утвердила сенатора Вэнса вице-президентом при Трампе
Джеймс Дэвид Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Mike Segar/Reuters

Республиканская партия на своем съезде утвердила сенатора Джеймса Дэвида Вэнса вице-президентом при Дональде Трампе. Об этом сообщает Reuters.

Его кандидатуру поддержало большинство участников съезда.

Ранее республиканцы утвердили Трампа кандидатом в президенты США. 78-летний политик набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования.

О Вэнсе в качестве вице-президента уже успел высказаться действующий глава Белого дома Джо Байден. Он критически отнесся к кандидатуре сенатора, указав, что не допустит Трампа и Вэнса к власти.

Вэнс известен критическим отношением к помощи, которую администрация Джо Байдена оказывает Украине. Кроме того, Вэнс похвалил президента России Владимира Путина за интервью телеведущему из США Такеру Карлсону.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Республиканцы проголосовали за него через день после покушения

      В Омске приставы повесили на первоклассницу долги в размере 700 тысяч рублей

      Республиканская партия утвердила вице-президента при Трампе

      Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал каминг-аут

      В США обеспокоились из-за адаптации России к западному оружию

      Байден высказался о кандидате в вице-президенты Трампа

      Знакомые напавшего на Трампа рассказали о его «комично плохих» навыках стрельбы

      В Республиканской партии сообщили о готовности Трампа обсуждать Украину напрямую с Путиным

      Германия отказалась передавать Украине боевые самолеты

      Появились подробности о драке легенды МЮ в московском баре после финала Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше