Республиканская партия утвердила вице-президента при Трампе

Республиканская партия утвердила сенатора Вэнса вице-президентом при Трампе

Республиканская партия на своем съезде утвердила сенатора Джеймса Дэвида Вэнса вице-президентом при Дональде Трампе. Об этом сообщает Reuters.

Его кандидатуру поддержало большинство участников съезда.

Ранее республиканцы утвердили Трампа кандидатом в президенты США. 78-летний политик набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования.

О Вэнсе в качестве вице-президента уже успел высказаться действующий глава Белого дома Джо Байден. Он критически отнесся к кандидатуре сенатора, указав, что не допустит Трампа и Вэнса к власти.

Вэнс известен критическим отношением к помощи, которую администрация Джо Байдена оказывает Украине. Кроме того, Вэнс похвалил президента России Владимира Путина за интервью телеведущему из США Такеру Карлсону.