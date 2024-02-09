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18:43, 9 февраля 2024Мир

В Сенате США назвали потрясающим интервью Путина

Американский сенатор Вэнс назвал потрясающим интервью Путина Такеру Карлсону
Джеймс Дэвид Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Alan Freed / Reuters

Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс назвал потрясающим интервью президента России Владимира Путина телеведущему из США Такеру Карлсону. Своим впечатлением парламентарий поделился на своей странице в соцсети X.

«Только что посмотрел это. Потрясающе», — написал он, прикрепив к своему посту ссылку на интервью.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано на сайте американского журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. Пресс-служба Кремля позже опубликовало полный текст беседы на русском языке.

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      Виктория Кондратьева
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