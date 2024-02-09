В Сенате США назвали потрясающим интервью Путина

Американский сенатор Вэнс назвал потрясающим интервью Путина Такеру Карлсону

Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс назвал потрясающим интервью президента России Владимира Путина телеведущему из США Такеру Карлсону. Своим впечатлением парламентарий поделился на своей странице в соцсети X.

«Только что посмотрел это. Потрясающе», — написал он, прикрепив к своему посту ссылку на интервью.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано на сайте американского журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. Пресс-служба Кремля позже опубликовало полный текст беседы на русском языке.