Байден высказался о кандидате в вице-президенты Трампа

Президент США Джо Байден критически высказался о кандидате в вице-президенты Джеймсе Дэвиде Вэнсе, выдвинутого Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.
«Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для среднего класса, одновременно продвигая налоговые послабления для богатых», — указал действующий президент. Байден пообещал не допустить прихода к власти пары Трамп-Вэнс и призвал своих сторонников проспонсировать его избирательную кампанию.
Вечером 16 июля Трамп сообщил, что выдвинул 39-летнего сенатора от штата Огайо Вэнса в вице-президенты. При этом он отметил, что сделал свой выбор «после долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов».