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23:59, 15 июля 2024Мир

Байден высказался о кандидате в вице-президенты Трампа

Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Вэнса

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Джо Байден критически высказался о кандидате в вице-президенты Джеймсе Дэвиде Вэнсе, выдвинутого Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

«Что касается Джей-Ди Вэнса. Он много говорит о рабочем классе. Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для среднего класса, одновременно продвигая налоговые послабления для богатых», — указал действующий президент. Байден пообещал не допустить прихода к власти пары Трамп-Вэнс и призвал своих сторонников проспонсировать его избирательную кампанию.

Вечером 16 июля Трамп сообщил, что выдвинул 39-летнего сенатора от штата Огайо Вэнса в вице-президенты. При этом он отметил, что сделал свой выбор «после долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов».

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      Марина Совина
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