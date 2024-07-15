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22:14, 15 июля 2024Мир

Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса

Фото: Gaelen Morse/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что выдвинул в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претедентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо», — написал Трампl.

Вэнс неоднократно критически высказывался о помощи Украине со стороны США. Например, в феврале сенатор заявил, что 60 миллиардов, выделенных Киеву, не изменят положения дел в украинском конфликте, писало агентство Associated Press.

В настоящее время Вэнсу 39 лет, 40 ему исполнится в августе. Он станет третьим самым молодым вице-президентом — после Джона Брекинриджа (36 лет на момент вступления в должность в 1857 году) и Ричарда Никсона (40 лет и 11 дней в 1953 году), уточняет NBC News.

В понедельник в Милуоки (штат Висконсин) стартовал съезд Республиканской партии, на которой Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. Это произошло всего через несколько дней после того, как политик пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

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      Марина Совина
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