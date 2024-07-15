В США стартовал важный для Трампа съезд Республиканской партии

В США стартовал съезд Республиканской партии, где Трампа выдвинут в президент

В городе Милуоки (штат Висконсин) начал работу национальный съезд Республиканской партии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На мероприятии Дональда Трампа должны выдвинуть кандидатом в президента США.

Также среди важных решений съезда — объявление имени кандидата в вице-президента от республиканцев. Ожидается, что это произойдет в первый день мероприятия.

В понедельник на съезде выступят спикер Палаты представителей Майк Джонсон, член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, председатель Республиканской партии штата Айова Джефф Кауфман и председатель партийной организации республиканцев в штате Майкл Макдональд.

Предположительно, в среду на мероприятии выступит бывший президент США Дональд Трамп, переживший покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

На съезде будут присутствовать 2 429 делегатов, представляющих штаты и территории США, которые в итоге проголосуют за кандидата от партии на пост президента.