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23:25, 15 июля 2024Мир

Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Республиканцы проголосовали за него через день после покушения

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США. Об этом сообщает ABC News.

Республиканская партия провела национальный съезд, в ходе которого была выдвинута кандидатура 78-летнего политика. Трамп набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования. Теперь он будет представлять политсилу на выборах главы государства.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Трамп стал официальным кандидатом через день после покушения

Кандидат в президенты США заручился поддержкой республиканцев вскоре после того, как на него было совершено покушение. 13 июля в политика стреляли во время митинга. Он получил ранение уха, от трагедии его спас счастливый случай — за секунду до выстрела Трамп отвернул голову, чтобы прочитать подсказку с экрана.

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После этого министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что Секретная служба усилила госохрану Трампа. Такое решение было принято «на основании эволюционирующего характера угроз», а также в связи с переходом Трампа в статус официального кандидата в президенты. Министр рассказал, что личный состав охраны политика был расширен.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская предположила, что покушение на Трампа добавит ему политических очков в избирательной гонке. «Трамп получил большую порцию сочувствия. Покушение станет значимым фактором для избирательной кампании Трампа», — рассказала эксперт.

На фоне ЧП стало известно, что исторический противник республиканцев — Демократическая партия США — приостановит предвыборную кампанию действующего американского лидера Джо Байдена, которая включает критику его соперника Дональда Трампа. «Некоторые члены Демпартии считают, что предвыборная кампания Байдена должна подождать несколько недель, если не больше, прежде чем возобновить критику личности Трампа», — указали источники Newsweek.

Трамп уже выбрал своего вице-президента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что выдвинул в вице-президенты 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. При этом он отметил, что сделал свой выбор «после долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов».

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Ранее Вэнс заявил, что Байден «бездумно идет к третьей мировой войне». «Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти», — подчеркнул он.

Также законотворец указывал, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией. Таким образом, он раскритиковал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО. По словам конгрессмена, подобная риторика является безответственной.

Наконец, Вэнс не постеснялся похвалить президента России Владимира Путина за интервью телеведущему из США Такеру Карлсону. «Только что посмотрел это. Потрясающе», — оценил он беседу, прикрепив к посту в соцсети X ссылку на беседу.

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      Марина Совина
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