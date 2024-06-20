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08:28, 20 июня 2024Мир

Американский сенатор раскритиковал союзников Украины

Сенатор Вэнс: у НАТО не должно быть никакого интереса на Украине

Фото: Rebecca cook / Reuters

Отправка наземных войск НАТО в зону спецоперации не должны быть в интересах Соединенных Штатов и самого альянса. Дело в том, что конфликт на Украине не несет им непосредственной угрозы, рассказал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.

«Действительно много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах. Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие», — возмутился он.

Сенатор считает, что единственной причиной для отправки контингента НАТО в зону боевых действий является прямая угроза США или альянсу. При этом конфликт на Украине такой угрозы не представляет, резюмировал Вэнс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны не просто в своих сателлитов, а в личных друзей президента США Джо Байдена, полностью лишив их самостоятельности, как это делали правители Древнего Рима.

Ранее дипломат также заявила, что США помогают Киеву не из любви к украинцам, а исходя из желания сохранить собственное доминирование в мире.

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      Марина Совина
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