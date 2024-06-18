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20:20, 18 июня 2024Мир

Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

Захарова: США лишили Евросоюз самостоятельности, как это делал Древний Рим

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны, некогда составлявшие могучий экономический центр, не просто в своих сателлитов, а в личных друзей президента США Джо Байдена, полностью лишив их самостоятельности, как это делали правители Древнего Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале.

«Пора, кажется, вспомнить термин из области древнеримского права — amicus populi Romani, т.е. "друг римского народа". Так консулы и императоры Рима называли "царей-клиентов" — тех, кто находился в полной зависимости. Составлялись даже специальные "таблицы друзей" — tabula amicorum. Попав туда, бывший суверен, царь варваров, имел право называться "другом Рима", но полностью лишал себя самостоятельности во внешних и внутренних делах», — говорится в ее публикации.

По словам дипломата, «сегодня список amici praesidenti Americani (с лат. "Друзья американского президента" — прим. «Ленты.ру») достаточно велик». «В нем состоят все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю, продиктованную ему из-за океана», — резюмировала официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что США помогают Киеву не из любви к украинцам, а исходя из желания сохранить собственное доминирование в мире, в то время как задачей Европейского союза остается обеспечивать Украину оружием. Захарова подчеркнула, что помощь Украине также вызвана желанием США «сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах», а главной задачей ЕС остается «услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался».

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      Дмитрий Сотак
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