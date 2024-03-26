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09:31, 26 марта 2024Мир

Захарова назвала главной задачей ЕС «услужливо подносить патроны» Украине

Захарова ответила Боррелю на слова, что ЕС помогает Киеву не из любви к Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США помогают Киеву не из любви к украинцам, а исходя из желания сохранить собственное доминирование в мире, в то время как задачей Европейского союза (ЕС) остается обеспечивать Украину оружием. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело не в "любви к украинцам", которых западники уже практически уничтожили», — сказала дипломат, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Захарова подчеркнула, что помощь Украине вызвана желанием США «сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах», а главной задачей ЕС остается «услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался».

Ранее газета The New York Times написала, что США рассматривают обмен вооружениями с другими странами для продолжения помощи Украине. Государства, не пожелавшие экспортировать оружие в зону конфликта, могут последовать примеру Японии и Южной Кореи и передать его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из арсеналов США.

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      Глеб Бажуткин
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