В ЕС рассказали о собственных интересах в украинском конфликте

Боррель: ЕС поддерживает Киев не из любви к украинскому народу

Европейский союз поддерживает Украину не из любви к украинцам, а потому, что это в его собственных интересах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает телеканал CNN.

По его словам, ЕС не может позволить, чтобы Россия выиграла в украинском конфликте. Он отметил, что в противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб.

«Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — рассказал он. Боррель считает, что США также должны помогать Киеву, если хотят оставаться «в качестве глобального игрока».

Ранее стало известно, что за два года ЕС предоставил Украине военную помощь на 31 миллиард евро.