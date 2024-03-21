Боррель озвучил общую сумму помощи ЕС Украине

Боррель: ЕС предоставил Украине помощь на 31 миллиард евро за два года

За два года Европейский союз (ЕС) предоставил Украине военную помощь на 31 миллиард евро. Такую общую сумму военной поддержки озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Раньше я называл цифру в 28 миллиардов [евро] военной поддержки от Евросоюза Украине за два года. Теперь эта цифра составляет 31 миллиард евро», — констатировал дипломат.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, цифра финансирования Киева от европейского объединения постоянно увеличивается.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу будет трудно оказывать поддержку Украине без помощи США. Он отметил, что для выделения дополнительных средств Брюсселю не хватает политической воли и более творческого подхода.