Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 20 марта 2024Мир

Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

Боррель: ЕС будет трудно оказывать поддержку Украине без помощи США

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине и выделить обещанные 50 миллиардов евро Киеву без помощи США. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью Sud Ouest.

Дипломату задали вопрос о других источниках финансирования на случай, если Соединенные Штаты не смогут поддерживать Украину. «Если бы это произошло, ситуация была бы очень сложной», — ответил Боррель.

Он добавил, что для выделения дополнительных средств Евросоюзу не хватает «политической воли и более творческого подхода».

Ранее Боррель заявил, что Европа планирует использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам политика, эта сумма составит около трех миллиардов евро в год. Они дополнят ранее выделенные пять миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира на поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

      С белорусского производителя шин сняли санкции

      В России впервые лишили гражданства осужденного по делу о фейках о ВС РФ

      ЦИК озвучил результат Путина на голосовании за рубежом

      Вице-мэр Екатеринбурга отказался называть город Грязьбургом

      Россиянам рассказали об опасности несезонных фруктов

      Обстреливающие весь день российский регион ВСУ атаковали еще один поселок

      Геймеры назвали лучшую игру на PlayStation

      На Украине поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны»

      Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше