Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России

Боррель: €3 млрд от активов РФ должны дополнить €5 млрд на оружие для Украины

Доходы от замороженных российских активов в размере около трех миллиардов евро в год должны дополнить пять миллиардов евро, которые Европейский союз (ЕС) выделил для поставки оружия Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, доходы от активов России составляют примерно три миллиарда евро в год. Он уточнил, что эта сумма не входит в пять миллиардов евро, которые Евросоюз использует в рамках Европейского фонда мира на поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Они дополняют, а не включены в эти средства», — подчеркнул он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз перевел первый транш пакета финансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. Отмечается, что всего объединение предоставит Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года.