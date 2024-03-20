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13:44, 20 марта 2024Мир

ЕС начал переводы пакета финансовой помощи Украине

Боррель: ЕС перевел первый транш пакета финансовой помощи Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) перевел первый транш пакета финансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он сообщил, что ЕС начал переводы в рамках пакета финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро до 2027 года.

«Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины», — заявил глава евродипломатии. Как сообщается, первый транш составил 1,5 миллиарда евро.

23 февраля Евросоюз пообещал продолжить финансовую поддержку Украины. Как утверждается, пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро \поможет Киеву «удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество».

Ранее Боррель заявил о планах закупать оружие ВСУ за счет доходов с российских активов. Как сообщается, 90 процентов планируется направить на закупку оружия, остальные 10 процентов политик хочет перенаправить в бюджет ЕС для повышения потенциала ВПК Украины.

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      Юрий Леонов
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