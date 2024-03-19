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14:04, 19 марта 2024Мир

Боррель заявил о планах закупать оружие ВСУ за счет доходов с российских активов

Боррель предложил закупать ВСУ оружие за счет 90 % доходов от активов России

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил закупать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие за счет 90 процентов доходов от активов России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Боррель заявил, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, накануне саммита лидеров ЕС, который состоится в четверг и пятницу», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что остальные 10 процентов политик хочет перенаправить в бюджет ЕС для повышения потенциала военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее Боррель заявил, что часть доходов от замороженных активов России может быть перенаправлена в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что данная идея не является новой для Брюсселя.

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      Максим Габриелян
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