ЕС предложил отправить часть доходов от российских активов в фонд мира

Боррель предложил отправить часть доходов от активов РФ в фонд мира для Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что большинство глав МИД стран Европейского союза поддержали использование доходов от российских активов для Украины. По его словам, единогласного окончательного решения на данный момент нет.

Незадолго до этого также канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

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