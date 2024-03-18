Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины

Боррель: большинство глав МИД ЕС поддержали использование активов РФ для Украины

Большинство глав МИД стран Европейского союза (ЕС) поддержали использование доходов от российских активов для Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, единогласного окончательного решения на данный момент нет. «Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения», — подчеркнул глава евродипломатии .

Ранее Боррель заявлял, что представители МИД стран Евросоюза, возможно, будут готовы договориться об использовании замороженных российских активов в понедельник, 18 марта. Незадолго до этого также канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.