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23:53, 18 марта 2024Мир

Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины

Боррель: большинство глав МИД ЕС поддержали использование активов РФ для Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Большинство глав МИД стран Европейского союза (ЕС) поддержали использование доходов от российских активов для Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, единогласного окончательного решения на данный момент нет. «Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения», — подчеркнул глава евродипломатии .

Ранее Боррель заявлял, что представители МИД стран Евросоюза, возможно, будут готовы договориться об использовании замороженных российских активов в понедельник, 18 марта. Незадолго до этого также канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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