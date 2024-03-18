В ЕС заявили о возможности сегодня договориться об использовании активов России

Боррель: сегодня ЕС может договориться об использовании российских активов

Сегодня главы МИД Европейского союза (ЕС) могут договориться об использовании замороженных активов России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов», — подчеркнул он.

По словам главы европейского внешнеполитического ведомства, данное политическое решение должно позволить использовать «именно доходы от российских активов, а не сами средства, для усиления возможностей по финансированию обороны Украины».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшего вооружения Украины. Он отметил, что реализацию этой инициативы члены НАТО обсудят во время следующей встречи в формате «Рамштайн».