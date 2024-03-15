Шольц заявил об использовании доходов с активов России для вооружения Украины

Канцлер ФРГ Шольц: доходы с активов РФ будут использованы для вооружения Украины

Берлин намерен использовать доходы с российских активов для дальнейшего вооружения Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует РИА Новости.

«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — сказал глава немецкого правительства на совместной конференции с лидерами Польши и Франции.

Шольц подчеркнул, что реализацию этой инициативы представители стран-членов НАТО обсудят во время следующей встречи в формате «Рамштайн».

Ранее стало известно, что власти Евросоюза планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года.