Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:34, 12 марта 2024Экономика

Названы возможные сроки передачи Украине прибыли от замороженных активов России

FT: ЕС планирует передать Киеву первую прибыль от замороженных активов РФ в июле

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточнили, что речь может идти о передаче Киеву 2-3 миллиардов евро. Также речь идет о направлении прибыли, полученной после февраля 2024 года. Отмечается, что одним из источников денежных средств может стать конфискация 97 процентов доходов от замороженных российских активов, находящихся на счетах финансовой группы Euroclear.

Предполагается, что средства будут перечислены в бюджет ЕС и в дальнейшем отправлены для оказания помощи Украине. Согласно планам европейских властей, до 2027 года будет конфисковано в общей сложности 20 миллиардов евро прибыль от замороженных российских активов.

Собеседники газеты заявили, что выплаты будут осуществляться раз в квартал или два раза в год. В дальнейшем доходы от замороженных российских активов «могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с различными договоренностями».

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) предложили направить прибыль от заблокированных в западных странах активов РФ для финансирования закупок оружия Украине. Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности страны и будут способствовать более тесным связям ЕС с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

      Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

      Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

      Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

      Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

      Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

      Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

      Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше