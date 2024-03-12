Названы возможные сроки передачи Украине прибыли от замороженных активов России

FT: ЕС планирует передать Киеву первую прибыль от замороженных активов РФ в июле

Власти Евросоюза (ЕС) планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточнили, что речь может идти о передаче Киеву 2-3 миллиардов евро. Также речь идет о направлении прибыли, полученной после февраля 2024 года. Отмечается, что одним из источников денежных средств может стать конфискация 97 процентов доходов от замороженных российских активов, находящихся на счетах финансовой группы Euroclear.

Предполагается, что средства будут перечислены в бюджет ЕС и в дальнейшем отправлены для оказания помощи Украине. Согласно планам европейских властей, до 2027 года будет конфисковано в общей сложности 20 миллиардов евро прибыль от замороженных российских активов.

Собеседники газеты заявили, что выплаты будут осуществляться раз в квартал или два раза в год. В дальнейшем доходы от замороженных российских активов «могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с различными договоренностями».

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) предложили направить прибыль от заблокированных в западных странах активов РФ для финансирования закупок оружия Украине. Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности страны и будут способствовать более тесным связям ЕС с Украиной.