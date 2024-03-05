В ЕК предложили направить прибыль от активов РФ на оборону Украины

В ЕК предложили использовать прибыль от активов РФ для закупок оружия Украине

В Еврокомиссии (ЕК) предложили использовать прибыль от замороженных в западных странах активов России для финансирования закупок оружия Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности Украины. Кроме того, европейские власти пообещали продолжать развивать тесные связи с Украиной в том числе за счет «стимулирования сотрудничества между ЕС и украинской оборонной промышленностью», утверждается в документе.

Как уточняют источники газеты Financial Times (FT), для реализации вышеуказанной цели представители ЕК «согласились выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планируют конфисковать их в будущем для Украины». При этом речь идет лишь о той прибыли, которая будет получена «после середины февраля, когда правила вступили в силу».

В начале февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о юридических трудностях с передачей замороженных российских активов Украине. В то же время она сочла, что восстановление экономики страны за счет прибыли от заблокированных в западных странах активов РФ будет «честным с философской точки зрения».