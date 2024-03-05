Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:42, 5 марта 2024Экономика

В ЕК предложили направить прибыль от активов РФ на оборону Украины

В ЕК предложили использовать прибыль от активов РФ для закупок оружия Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) предложили использовать прибыль от замороженных в западных странах активов России для финансирования закупок оружия Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности Украины. Кроме того, европейские власти пообещали продолжать развивать тесные связи с Украиной в том числе за счет «стимулирования сотрудничества между ЕС и украинской оборонной промышленностью», утверждается в документе.

Как уточняют источники газеты Financial Times (FT), для реализации вышеуказанной цели представители ЕК «согласились выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планируют конфисковать их в будущем для Украины». При этом речь идет лишь о той прибыли, которая будет получена «после середины февраля, когда правила вступили в силу».

В начале февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о юридических трудностях с передачей замороженных российских активов Украине. В то же время она сочла, что восстановление экономики страны за счет прибыли от заблокированных в западных странах активов РФ будет «честным с философской точки зрения».

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      В России мужчину осудили на 18 лет за военный контракт с террористами

      Продажу акций «Киви» оспорили в суде

      Раскрыта дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

      Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС

      Двое россиян изнасиловали знакомую школьницу и попали под статью

      На Европе обнаружили мало кислорода

      Ранее судимый россиянин нанес ножевые ранения двоим полицейским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше