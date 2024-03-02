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05:55, 3 марта 2024Мир

Премьер Италии заявила о сложностях с передачей российских активов Украине

Премьер Италии Мелони: есть сложности с передачей российских активов Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на брифинге в Торонто заявила о юридических сложностях с передачей замороженных российских активов Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Как считает Мелони, восстановление Украины за счет российских замороженных активов будет «честным с философской точки зрения».

Премьер Италии считает «достаточно хорошим» решение об использовании процентов с доходов от замороженных активов для восстановления Украины. По ее мнению, этот вопрос можно вынести на обсуждение G7.

В Канаде Мелони проводила переговоры с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

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      Марина Совина
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