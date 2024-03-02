Премьер Италии заявила о сложностях с передачей российских активов Украине

Премьер Италии Мелони: есть сложности с передачей российских активов Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на брифинге в Торонто заявила о юридических сложностях с передачей замороженных российских активов Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Как считает Мелони, восстановление Украины за счет российских замороженных активов будет «честным с философской точки зрения».

Премьер Италии считает «достаточно хорошим» решение об использовании процентов с доходов от замороженных активов для восстановления Украины. По ее мнению, этот вопрос можно вынести на обсуждение G7.

В Канаде Мелони проводила переговоры с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.