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21:56, 23 февраля 2024Мир

Евросоюз пообещал продолжить финансовую поддержку Украины

ЕС пообещал продолжить оказывать Киеву финансовую поддержку на регулярной основе

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз пообещал продолжить оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. Текст документа опубликован на сайте ЕК.

«ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и поможет ей на пути к членству в ЕС», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы поможет Киеву «удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона».

Ранее бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС не готов принять в свой состав воюющее государство. Он также выразил надежду на окончание боевых действий, подчеркнув важность новых политических и дипломатических подходов в урегулировании конфликта.

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      Марина Совина
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