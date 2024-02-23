Евросоюз пообещал продолжить финансовую поддержку Украины

ЕС пообещал продолжить оказывать Киеву финансовую поддержку на регулярной основе

Евросоюз пообещал продолжить оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. Текст документа опубликован на сайте ЕК.

«ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и поможет ей на пути к членству в ЕС», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы поможет Киеву «удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона».

Ранее бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС не готов принять в свой состав воюющее государство. Он также выразил надежду на окончание боевых действий, подчеркнув важность новых политических и дипломатических подходов в урегулировании конфликта.