В ЕС заявили о неготовности принять в союз воюющую страну

Экс-глава Еврокомиссии Баррозу: ЕС не готов принять в свой состав воюющую страну

Европейский союз (ЕС) не готов принять в свой состав воюющее государство. Об этом сообщил бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу на конференции, посвященной процессу вступления Украины в ЕС. Его цитирует портал Euractiv.

«Самый сложный вопрос заключается в следующем: ЕС не готов включить в свой состав страну, находящуюся в состоянии войны, подобной конфликту на Украине, так как это означало бы принести войну в Евросоюз. Рано или поздно мы должны подготовиться к возможному соглашению о взаимопонимании», — заявил экс-глава ЕК.

Комментируя неготовность ЕС к включению Украины в его состав, Баррозу также выразил надежду на окончание боевых действий, подчеркнув важность новых политических и дипломатических подходов в урегулировании конфликта.

Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление о выделении гуманитарной помощи Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. 75 миллионов из этой суммы предназначены для гуманитарных проектов на Украине.

