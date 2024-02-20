Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 20 февраля 2024Мир

ЕС выделил гуманитарную помощь Украине и Молдавии

Еврокомиссия выделит 83 миллиона евро гуманитарной помощи Украине и Молдавии

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) выделит гуманитарную помощь Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. Заявление опубликовано на сайте ЕК.

Как сообщается, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания экстренной помощи, включая доступ к базовым потребностям. 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии, обеспечивающие адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Всего с 2022 года ЕС выделил в качестве гуманитарной помощи 926 миллионов евро. 860 из них были направлены на различные гуманитарные проекты на Украине, 66 миллионов на помощь украинцам в Молдавии.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине. Предполагается, что уже в начале марта Киев сможет получить первые денежные средства.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Мэр российского города в резиновой перчатке вручал сертификаты молодым семьям

      Экономист назвал повод для оформления самозапрета на выдачу кредитов

      Московский адвокат обманул мать клиента на 800 тысяч рублей и попал под суд

      Блогерша отказалась от бритья татуировки и показала результат

      Диетолог посоветовала способ снизить уровень холестерина без лекарств

      Боец UFC пожаловался на цены на недвижимость в Саранске

      ЕС выделил гуманитарную помощь Украине и Молдавии

      США усложнили торговлю России и Турции

      В ООН заявили о приостановке продовольственной помощи в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше