ЕС выделил гуманитарную помощь Украине и Молдавии

Еврокомиссия выделит 83 миллиона евро гуманитарной помощи Украине и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) выделит гуманитарную помощь Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. Заявление опубликовано на сайте ЕК.

Как сообщается, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания экстренной помощи, включая доступ к базовым потребностям. 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии, обеспечивающие адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Всего с 2022 года ЕС выделил в качестве гуманитарной помощи 926 миллионов евро. 860 из них были направлены на различные гуманитарные проекты на Украине, 66 миллионов на помощь украинцам в Молдавии.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине. Предполагается, что уже в начале марта Киев сможет получить первые денежные средства.