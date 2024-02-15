Послы ЕС согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине

FT: послы стран ЕС согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Как утверждается, послы стран Евросоюза одобрили в ходе встречи 14 февраля юридические документы по предоставлению 50 миллиардов евро Украине. Следующей стадией одобрения станет решение Европарламента. Предполагается, что уже в начале марта Киев сможет получить первые денежные средства после утверждения всех деталей.

Ранее FT сообщило о блокировке Венгрией 13-го пакета санкций ЕС против России. Как утверждается, Венгрия стала единственной страной, проголосовавшей против на встрече послов стран-членов ЕС 14 февраля.