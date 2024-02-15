FT: Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России на встрече послов

Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече послов стран объединения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Как утверждается, Венгрия стала единственной страной, проголосовавшей против на встрече послов стран-членов ЕС 14 февраля. 13-й пакет санкций Евросоюза направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые якобы сотрудничают с российской военной промышленностью.

«Венгры не согласились из-за китайских компаний», — рассказал журналистам один из чиновников. Он добавил, что посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений. Отмечается, что сторонники принятия санкций надеются достичь соглашения к 24 февраля.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза ввести 13-й пакет санкций против России. По его мнению, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.