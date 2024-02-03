В Венгрии назвали несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против России

Сийярто: попытки ЕС ввести новые санкции против России выглядят несерьезно

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки Евросоюза (ЕС) ввести 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с венгерскими журналистами после неформального совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Сийярто отметил, что введенные Еврокомиссией ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов. Он считает, что по этой причине подготовить 13-й пакет санкций будет нелегко.

«Думаю, что эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьезной, потому что здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет», — заявил он. По словам Сийярто, странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.

Обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций в Евросоюзе начали в середине января. В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрия заявила о готовности оплачивать поставки на Украину нелетального военного снаряжения. Отмечается, что Будапешт по-прежнему не будет снабжать Украину оружием.

