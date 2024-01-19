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15:54, 19 января 2024Экономика

Названа дата вступления в силу 13-го пакета санкций против России

Bloomberg: тринадцатый пакет санкций против России вступит в силу 24 февраля
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Евросоюзе начали обсуждать тринадцатый пакет антироссийских санкций. Дату вступления нового набора ограничений в силу назвало агентство Bloomberg.

В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС, отмечают источники. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Однако, по данным издания, согласовать меры к следующему месяцу будет непросто, так как двенадцатый пакет потребовал нескольку недель переговоров между членами объединения.

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что Евросоюз готовит сразу 13-й и 14-й пакеты санкций против России. По его словам, разработка новых ограничений не потребует много времени. Депутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что идею о введении новых санкций, скорее всего, предложат прибалтийские страны. Однако санкционный инструмент не бесконечен, и предел ему скоро наступит, предупредила она.

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Ранее в ФРГ призвали Евросоюз быть более прозрачными в отношении поддержки, которую они оказывают Украине. Такую меру объяснили опасениями, что некоторые страны выделяют недостаточно средств Киеву. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 миллион артиллерийских боеприпасов к марту.

Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России 18 декабря 2023 года. В перечень экономических и индивидуальных мер вошли ограничения высокодоходных секторов российской экономики, а также меры по борьбе с обходом санкций.

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      Вячеслав Агапов
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