Стало известно подготовке новых пакетов санкций Евросоюза против России

«Известия» заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против России

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России. Об этом написала газета «Известия».

Здеховски уточнил, что разработка новых ограничений не потребует много времени. «Их очень скоро представят странам-членам», — анонсировал он.

В свою очередь евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что идею о введении новых санкций, скорее всего, предложат прибалтийские страны.

«Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит», — заключила она.

Ранее экономисты Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны». По мнению экспертов, это облегчает борьбу с негативным влиянием ограничений, которое постепенно сокращается.