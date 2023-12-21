Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»

Экономисты РАН объяснили провал санкций против РФ «ловушкой большой страны»

Глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова объяснила стойкость России к западным санкциям «ловушкой большой страны». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в вестнике института.

Если государство занимает значительную долю на том или ином рынке, ограничения поставок или подобные ожидания приводят к росту цен, которые компенсируют снижение объемов, пояснила эксперт.

В этих условиях формальная эффективность ограничений противоречит стратегической эффективности, которая заключается в снижении доходов от экспорта. Этим экономисты объясняют провал санкций и отсутствие значительного ущерба для России.

В исследовании отмечается, что простые ограничения поставок приводили к обратному эффекту, мировые цены повышались, росли экспортные доходы. В силу этого Европейскому союзу (ЕС) пришлось скорректировать санкции, чтобы сократить не только поставки, но и доходы. Таковым стал введенный потолок цен на нефть и газ.

Специалист РАН считают, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, но оно постепенно сокращается. Дарья Ушкалова полагает, что российским властям следует проводить активную государственную политику, чтобы расширить рынки сбыта отечественных товаров.

Ранее члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всеобъемлющие санкции против российского энергетического сектора. Конгрессмены заявили, что политика ценового потолка на российскую нефть показала свою неэффективность.