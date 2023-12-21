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01:10, 21 декабря 2023Экономика

В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора

Конгрессмены США призвали ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ

Фото: Pixabay

Члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всеобъемлющие санкции против российского энергетического сектора. Соответствующее письмо они направили советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что политика ценового потолка на российскую нефть показала свою неэффективность и позволяет России «продолжать финансирование конфликта на Украине».

Письмо подписали главы различных комитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности США. Они считают необходимым введение всеобъемлющего режима санкций против российского энергетического сектора, который будет более эффективен в отношении получаемой выгоды от продажи энергоресурсов, в том числе нефти.

Авторы обращения привели в пример опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напомнив, что администрация президента Джо Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из стран потолок цен.

Кроме того, конгрессмены задались вопросом, почему Белый дом запрашивает у законодателей дополнительное финансирование для Украины, в то же время позволяя России выделять «миллиарды долларов для ее военной машины».

Ранее Минфин США заявил, что по итогам января-ноября 2023 года доходы России от экспорта нефти сократились на 32 процента, и подобный результат следует считать успешным. Как уточнили в ведомстве, резкое снижение нефтяных доходов России произошло во многом благодаря действию западных санкций, запрещающих перевозить сырье из РФ морским путем по ценам выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.

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      Марина Совина
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