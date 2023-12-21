В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора

Конгрессмены США призвали ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ

Члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всеобъемлющие санкции против российского энергетического сектора. Соответствующее письмо они направили советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что политика ценового потолка на российскую нефть показала свою неэффективность и позволяет России «продолжать финансирование конфликта на Украине».

Письмо подписали главы различных комитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности США. Они считают необходимым введение всеобъемлющего режима санкций против российского энергетического сектора, который будет более эффективен в отношении получаемой выгоды от продажи энергоресурсов, в том числе нефти.

Авторы обращения привели в пример опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напомнив, что администрация президента Джо Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из стран потолок цен.

Кроме того, конгрессмены задались вопросом, почему Белый дом запрашивает у законодателей дополнительное финансирование для Украины, в то же время позволяя России выделять «миллиарды долларов для ее военной машины».

Ранее Минфин США заявил, что по итогам января-ноября 2023 года доходы России от экспорта нефти сократились на 32 процента, и подобный результат следует считать успешным. Как уточнили в ведомстве, резкое снижение нефтяных доходов России произошло во многом благодаря действию западных санкций, запрещающих перевозить сырье из РФ морским путем по ценам выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.