Иран заявил об уничтожении системы Patriot на базе США в Кувейте

КСИР сообщил об уничтожении ЗРК Patriot на базе США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате удара по американской военной базе в Кувейте была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Press TV в Telegram.

«КСИР нанес удар по авиабазе Али-аль-Салем, уничтожив крупный военный склад, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ангар с беспилотниками MQ-9», — сказано в сообщении.

Также утверждается, что под удар попали места дислокации американских военнослужащих, а также два вертолетных ангара в лагере «Аль-Адири».

При этом в КСИР отвергли обвинения в нарушении суверенитета Кувейта. В Тегеране заявили, что американские военные базы на территории страны фактически находятся под юрисдикцией США, а доступ на них, по утверждению иранской стороны, невозможен даже для министра обороны Кувейта без согласия Вашингтона.

Ранее стало известно, что США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней.