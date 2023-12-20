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20:24, 20 декабря 2023Экономика

В Минфине США сочли успешным потолок цен на российскую нефть

Минфин США: нефтяные доходы России сократились на 32 % в январе-ноябре

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам января-ноября 2023 года доходы России от экспорта нефти сократились на 32 процента, и подобный результат следует считать успешным. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Министерства финансов (Минфина) США.

Как уточнили в ведомстве, резкое снижение нефтяных доходов России произошло во многом благодаря действию западных санкций, запрещающих перевозить сырье из РФ морским путем по ценам выше предельного уровня в 60 долларов за баррель. Несмотря на ограничения в отношении российского сырья, на мировом рынке удалось избежать дефицита предложения, пояснили в Минфине.

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Коалиции западных стран (государствам «Большой семерки» и Австралии) удалось сохранить стабильность на глобальном энергетическом рынке и не позволить России использовать дополнительные сырьевые доходы для финансирования продолжения боевых действий на Украине, добавили в ведомстве. «За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен», — заключили в Минфине США.

Ранее руководство ведомства изменило механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть. Согласно нововведениям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), поставщики услуг из западных стран должны будут получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Кроме того, власти США обязали участников сделок по морским перевозкам сырья из РФ по запросу делиться сведениями о дополнительных затратах на страхование или фрахт судов.

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      Анатолий Акулов
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