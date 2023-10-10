Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?

Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие, нефть и газ

Атака ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, спустя ровно полвека после так называемой «Войны Судного дня», стала неожиданностью не только для Сил обороны Израиля, но и для мировой экономики, которая столкнулась с новыми и очень серьезными угрозами. Бенефициарами войны пока выглядят разве что американские военные компании, акции которых уже взлетают.

Ценные бумаги корпорации Lockheed Martin к закрытию торговой сессии 9 октября подорожали на 8,93 процента, RTX — на 4,6 процента, General Dynamics — на 8,43 процента, а Northrop Grumman — на 11,43 процента.

Такая динамика связана как с заявлением Белого дома о готовности оказать Израилю военную поддержку, так и с предупреждением израильских официальных лиц, что военная операция не будет быстрой. Отдельно этому способствуют обязательства США по поддержке Вооруженных сил Украины, и второй повод увеличивает шансы на крупные военные заказы.

Так, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации рассказал, что Белый дом вместе с ключевыми законодателями в Конгрессе активно обсуждают связь помощи Израилю с увеличением финансирования Украины.

Газ в Европе дорожает

Для Европы первым следствием конфликта стал рост цен на газ. По состоянию на вторник, 10 августа, стоимость фьючерсов на топливо по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на лондонской бирже ICE впервые с августа превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

Израиль в последние годы превращается в крупного поставщика газа, однако на фоне конфликта он приостановил добычу на месторождении Тамар на неопределенный срок. Глава Минэнерго страны Исраэль Кац заявил, что до стабилизации ситуации страна будет искать альтернативные виды топлива для покрытия энергетических потребностей.

В ноябре министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар должен был посетить Израиль для переговоров о начале транзита израильского газа в Европу, но теперь этот визит под вопросом.

Нефтяные трейдеры оценивают риски

Самая большая неопределенность наметилась на нефтяном рынке. Пока боевые действия проходят в стороне от мест добычи и транспортировки нефти, но расширение конфликта в регионе может привести к катастрофическим последствиям.

Израиль обвиняет в причастности к организации атаки Иран, одного из крупнейших мировых поставщиков. Исламская Республика поддерживает действия ХАМАС заявлениями, но не предпринимает каких-либо действий. Если же она окажется тем или иным образом втянута в конфликт, то спектр возможных последствий становится крайне широким.

Среди них — ужесточение санкций со стороны США, что сократит экспорт, удар Израиля по нефтяным объектам страны или даже перекрытие Ормузского пролива, что под силу иранским ВМС.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent поднялась до 88 долларов за баррель, частично отыграв падение прошлой недели. Тогда котировки потеряли почти десять процентов, отойдя от сентябрьского максимума в 97 долларов до уровня ниже 84 долларов.

Последствия в России

Любая неопределенность мировой экономики приводит к желанию инвесторов уйти в защищенные активы, главными из которых считаются доллары и американские облигации. Российский фондовый рынок, испытывающий значительный дефицит иностранного капитала, в меньшей степени подвержен этой тенденции. Тем не менее курсы доллара и юаня в понедельник, 9 октября, превысили максимумы с марта 2022 года.

Впрочем, в случае расползания конфликта на другие страны Ближнего Востока российские нефтяные компании могут стать бенефициарами конфликта не в меньшей степени, чем военные корпорации США. Сокращение поставок нефти с Ближнего Востока приведет к резкому росту цен, при этом дефицит предложения сократит эффект и без того плохо работающих в последнее время западных санкций.

Израиль

Подвергшаяся нападению республика перешла в режим военного времени. Израильский шекель упал к доллару США до минимума почти за 8 лет, а местные торговые сети начали ограничивать продажу продуктов.

В первый день торгов на Тель-Авивской бирже после начала конфликта (8 октября) рынок падал на 7,5 процента. Продолжительность спада станет понятна после того, как инвесторы будут в состоянии оценить характер и продолжительность боевых действий.