В Израиле ограничили продажу продуктов

Times of Israel: сеть супермаркетов Shufersal ограничила продажу продуктов

Крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal ограничила продажу основных продуктов. Об этом со ссылкой на газету Times of Israel сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, граждане могут купить до двух упаковок из шести 1,5-литровых бутылок воды, до 30 яиц, до трех упаковок молока и двух буханок хлеба с фиксированной ценой.

По словам главы сети Ури Ватермана, ограничения связаны с высоким спросом, проблемами с поставками и частичной нехваткой продуктов. Shufersal постоянно работает над поставками, «учитывая ответственность перед всеми покупателями», добавил он.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе. Тель-Авив рекомендовал гражданам запастись водой и продуктами, чтобы их хватило для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке израильский шекель на торгах в понедельник, 9 октября, рухнул к доллару США до минимума почти за 8 лет. На минимуме валюта опускалась до отметки 3,9333 шекеля за доллар. На фоне ослабления национальной валюты Банк Израиля начал продавать резервы на сумму до 30 миллиардов долларов для стабилизации рынков. В пресс-службе регулятора назвали своей сглаживание волатильности обменного курса шекеля и обеспечение необходимой ликвидности.