В центральной части Израиля ввели особое положение из-за обстрелов из Газы

МО Израиля: в центральной части страны введено особое положение из-за обстрелов

В Израиле в центральной части и на юге страны введено «особое положение в области безопасности» из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом распорядился министр обороны Израиля Йоав Галант, передает ТАСС.

«По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа», — говорится в сообщении министерства обороны.

Там объяснили необходимость этого статуса тем, что Армия обороны Израиля во время действия этого положения позволяет обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать важные объекты.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Согласно сообщению, граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.