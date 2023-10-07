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08:35, 7 октября 2023Мир

Израильская армия сообщила о проникновении террористов из Газы

ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Газы в приграничные районы Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Неопределенное число террористов проникло из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The Jerusalem Post.

Жителям приграничных населенных пунктов рекомендовано не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающим к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога.

В начале июля Палестина решила прекратить все контакты с Израилем. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.

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    Марина Совина
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