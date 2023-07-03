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22:15, 3 июля 2023Мир

Палестина решила прекратить все контакты с Израилем

Палестина решила прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Руководство Палестинской автономии приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

В Рамалле указали, что планируют сократить сферы, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что контртеррористическая операция в Дженине будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. «Наши силы со всей решимостью ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады... Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме либо в могиле», — сказал политик.

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    Марина Совина
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