Захарова описала суть Международного уголовного суда

Захарова: Международный уголовный суд является квазиюридической структурой

Международный уголовный суд (МУС) является квазиюридической структурой, уничтожающей идею законности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Честно говоря, в деталях сексуальных извращений братьев Хан копаться не хочется. Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо», — рассказала Захарова.

Так она прокомментировала отставку главного прокурора МУС Карима Хана на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.