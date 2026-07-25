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13:22, 25 июля 2026 (обновлено: 13:35, 25 июля 2026)Мир

Захарова описала суть Международного уголовного суда

Захарова: Международный уголовный суд является квазиюридической структурой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Международный уголовный суд (МУС) является квазиюридической структурой, уничтожающей идею законности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Честно говоря, в деталях сексуальных извращений братьев Хан копаться не хочется. Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо», — рассказала Захарова.

Так она прокомментировала отставку главного прокурора МУС Карима Хана на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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