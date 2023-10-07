Армия Израиля заявила о готовности к войне после обстрелов из Газы

Армия обороны Израиля заявила о готовности к войне на фоне обстрелов из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Это следует из заявления в Telegram-канале ВС Израиля.

Согласно сообщению, граждане Израиля в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ. В настоящее время глава Генерального штаба «проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций».

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

В начале июля Палестина решила прекратить все контакты с Израилем. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.