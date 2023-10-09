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11:01, 9 октября 2023Экономика

Израильский шекель рухнул до минимума за 8 лет

Израильский ЦБ продаст резервы на $30 млрд для стабилизации рухнувшего шекеля
СюжетКурс доллара:

Фото: Nir Elias / Illustration / Reuters

Израильский шекель на торгах в понедельник, 9 октября, рухнул к доллару США до минимума почти за 8 лет на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

В нижней точке курс достигал отметки 3,9333 шекеля за один доллар. На момент написания материала израильская валюта торговалась у отметки 3,9290 шекеля (плюс 2,35 процента к значению предыдущего торгового дня).

На фоне ослабления шекеля Банк Израиля принял решение о продаже резервов на сумму до 30 миллиардов долларов для стабилизации рынков, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ЦБ страны. Целью работы на рынке в предстоящий период является сглаживание волатильности обменного курса шекеля и обеспечение необходимой ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

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Заявленная мера станет первой интервенцией Банка Израиля примерно за два года, и впервые в истории он продаст доллары США. Помимо продажи резервов, ЦБ также предоставит рынку ликвидность через свопы на сумму до 15 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в начале осени самой недооцененной валютой среди стран G20 стал рубль. Согласно расчетам РИА Новости, его курс должен составлять около 33 рублей за доллар. Как объяснили эксперты, Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности.

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