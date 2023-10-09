Названа самая недооцененная валюта стран G20

Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран G20

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20. Его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости.

Ранее был опубликован рейтинг стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы. Согласно данным, самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе данных агентство рассчитало курс нацвалют, ориентируясь на покупательную способность по отношению к американскому доллару.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. Как объяснили эксперты, Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности.

Индонезийская рупия находится на втором месте рейтинга. Ее курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР. Стоимость нацвалюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза сильнее, чем «на табло» — 10,4 ранда за доллар.

Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань, турецкая лира, корейская вона и японская иена, отметили специалисты.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что самая надежная валюта в мире сегодня — это юань. Экономист объяснил, что надежность любой валюты зависит от общего состояния экономики, которую она представляет.

В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что доллар США служит инструментом принуждения против других стран. Он предрек крах гегемонии доллара и допустил скорое появление альтернативы в мировой торговле. По его мнению, после этого корзина валют станет более позитивной и обеспечит стабильность всем странам.

